¡Urgente! Atlético Nacional confirma más salidas junto a la de Diego Arias

Atlético Nacional vive horas de grandes cuestionamientos y cambios después de perder la final contra Junior y despedir a Diego Arias. El club confirmó que no solo se fue el DT, sino que también hay varios cambios en la cúpula que sorprenden a todos los aficionados.

Además de Diego Arias, en Atlético Nacional también se dieron las salidas de 3 directivos que venían siendo muy cuestionados por los aficionados. El club mueve también su directiva para comenzar un mejor segundo semestre en la temporada 2026 y estos son los despedidos:

Gustavo Fermani (Gerente Deportivo)

Amílcar Bona (Secretario Técnico)

Julián Tartaglia (Gerente del fútbol formativo)

Según la información de Pipe Sierra, Atlético Nacional también se movería ya buscando a un nuevo director deportivo. En el club también empezaron primero los cambios administrativos y posteriormente se harán los cambios a nivel de lo jugadores.

Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino.



La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de… pic.twitter.com/h1jC7SSkUl — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 12, 2026

Ya en el segundo semestre, Atlético Nacional tendrá que nuevamente volver a competir a nivel local y buscar la clasificación a la Copa Libertadores ya sea por ser campeón o por su posición. La hinchada se ha mostrado muy molesta por esta irregularidad.

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¿Quién será el nuevo DT de Atlético Nacional?

Uno de los grandes candidatos para llegar a Atlético Nacional es Reinaldo Rueda. No obstante, en las próximas horas se tendrá que confirmar al entrenador y se espera que sea colombiano. Nombres como los de Gamero y Leonel Álvarez también rondan una decisión.

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