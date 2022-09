La Selección ecuatoriana está empezando a disfrutar los resultados del valioso y necesario proceso de renovación que puso en marcha en 2019, luego de dejar atrás la frustración de no estar en el Mundial de Rusia. Con dos pilares argentinos detrás de la elaboración y ejecución del plan, la Tri se transformó en todo sentido. Pero el principal acierto, sin dudas, estuvo en darle lugar a una pujante camada de jóvenes talentos, quienes se fueron convenciendo de que eran capaces de llevar a Ecuador a la cuarta Copa del Mundo de su historia.

El equipo de Gustavo Alfaro tendrá en Catar 2022 la posibilidad de sumar más páginas a su libro mundialista, el cual cuenta hasta el momento con tres únicos episodios que tuvieron como protagonistas a la anterior gran generación de futbolistas ecuatorianos. De la mano de nombres como Agustín Delgado, Iván Hurtado, Antonio Valencia y Édison Méndez, entre otros, el seleccionado nacional dijo presente en tres de las cuatro citas ecuménicas que se disputaron entre 2002 y 2014, después de no haber jugado nunca antes un Mundial.

Hoy, un nuevo grupo de jugadores devolvió a la Tri a la élite e ilusiona con alcanzar y hasta superar lo hecho por aquellos últimos símbolos. Es que más allá del evidente crecimiento dentro del campo de juego y la maduración futbolística de todos sus integrantes, la esperanza ecuatoriana se sostiene en la seriedad del trabajo que se está llevando adelante, iniciado por Jorge Célico desde las divisiones juveniles -y en su breve segundo interinato en la Mayor- y prolongado por su compatriota Alfaro.

Tras la salida de Bolillo Gómez post Copa América 2019 y previo a la llegada del ex-Boca Juniors a la dirección técnica, durante cinco amistosos el entrenador responsable de cada convocatoria fue Célico. Además de tener pasado como coordinador de la Sub 17 y la Sub 15, él había sido sólo unos meses antes el DT de la Sub 20 que ganó el Sudamericano de la categoría y se subió al podio del Mundial de Polonia. Así, poco a poco empezaron a asomar nuevas caras en las listas, destacándose varias que habían sobresalido en distintos seleccionados juveniles, como Gonzalo Plata (Valladolid), Pervis Estupiñán (Brighton), Alan Franco (Talleres de Córdoba), Félix Torres (Santos Laguna) y José Cifuentes (Los Ángeles FC).

Según el argentino, actual entrenador del Barcelona SC, el mérito de Alfaro estuvo en aprovechar el envión de esas nuevas generaciones emergentes, entre las que también aparecieron otras piezas importantes como Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) y Moisés Caicedo (Brighton). “Lo complicado habría sido que venga un entrenador que no haya tenido la valentía de fijarse en estos jugadores, pero él tuvo esa valentía de jugarse por ellos y compaginarlos con jugadores de otros procesos, los puso en cancha, tuvo esa valentía. Y eso es lo más importante de este proceso, los puso a jugar y ahora tenemos Selección para esta Copa del Mundo y varios procesos más”, indicó Célico, en declaraciones a FM Mundo en marzo de 2022.

Con esa estructura cada vez más sólida y, en parte, gracias al impulso de los éxitos juveniles, Ecuador perdió el miedo a perder. Alfaro encontró el equilibrio justo entre el hambre de gloria de la sangre joven y el aporte fundamental de los referentes más experimentados, como Enner Valencia, Ángel Mena o Alexander Domínguez, convirtiéndose en el equipo con menor promedio de edad de las Eliminatorias Sudamericanas. El recambio generacional hecho a tiempo llevó a la Tri a un nuevo Mundial.

