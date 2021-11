La Confederación de Fútbol de Oceanía no tiene una fecha concreta para realizar sus partidos clasificatrorios que determinen el equipo que jugará el repechaje. Conocé los motivos y cómo se jugaría.

¿Qué pasa con las Eliminatorias de Oceanía que aún no empezaron?

La Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) cuenta con once países y apenas con media plaza para el Mundial de Qatar, que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022 dado que, en los meses de junio y julio, en esa geografía la temperatura puede oscilar los 50° grados. Fiyi, Islas Cook, Islas Salomón, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Samoa Americana, Tahití, Tonga y Vanuatu son las once naciones que, mientras el resto del mundo ya tiene en pleno desarrollo sus Eliminatorias, aún esperan una fecha concreta para disputar sus chances mundialistas.

El pasado 15 de septiembre, el Comité Ejecutivo de la OFC acordó que no era posible en estos momentos organizar las Eliminatorias para el próximo Mundial de Qatar 2022. ¿El motivo? La pandemia por Covid-19 tiene en alerta máxima a los países de la región y, dadas las restricciones que aún mantienen en sus fronteras, la OFC planifica realizar su Eliminatoria en marzo del año próximo. Pero, a casi de un año del Mundial de Qatar, Oceanía naufraga sobre aguas indefinidas y no sabe a ciencia cierta si podrá o no disputar su proceso de clasificación.

Para Franck Castillo, secretario general de la OFC, la prioridad es encontrar la manera de que sus Eliminatorias se disputen en tiempo y forma para cumplir con el compromiso que tienen con la FIFA. “A pesar de los problemas presentados por la pandemia y las posteriores restricciones fronterizas en nuestra región, estamos trabajando arduamente para asegurarnos de que estos juegos aún puedan llevarse a cabo”, señaló Castillo. Y agregó: “Como organización, continuamos trabajando hacia el objetivo de clasificar a dos equipos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y 2027 y estamos comprometidos a impulsar las oportunidades para que las naciones de Oceanía aparezcan en el escenario internacional, incluso durante estos tiempos difíciles. Me gustaría reconocer y agradecer a la FIFA, la AFC y la Asociación de Fútbol de Qatar por su apoyo a lo largo de este largo proceso".

¿Cómo se juegan las Eliminatorias en Oceanía?

En la primera ronda, los 11 equipos de la OFC se dividirán en dos grupos (uno de 5 equipos y otro de 6) según su posición en la clasificación mundial de la FIFA y jugarán partidos todos contra todos en sedes centralizadas a una sola rueda, para un total de 5 fechas por grupo. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Segunda ronda.

En la segunda fase, los cuatro equipos jugarán partidos eliminatorios de ida y vuelta, con las semifinales y la final. El ganador avanzará al repechaje intercontinental contra un equipo de la Concacaf, AFC (África) u OFC, según lo designe la FIFA. Oficialmente aún no se dieron a conocer las fechas. Sin embargo, la FIFA ya mencionó que los partidos, a ida y vuelta, del repechaje se estarían jugando entre abril y junio de 2022.

Ahora bien, este es el plan ideal (las dos fases). Pero sin una fecha concreta, nadie de la OFC puede garantizar que así se jueguen. A medida que pase el tiempo, el margen se achica y Oceanía cuenta con menos posibilidades de desarrollar su formato original.