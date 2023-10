Reynoso dejó firme mensaje tras ausencia de Flores y Cueva en lista de convocados

Por su parte, el 'cabezón' no dudó en referirse a las ausencias y aprovechó el espacio para poder dejar un contundente mensaje. En la explicación, detalla que no es un tema contra ellos, sino que simplemente está confiando en los que andan en buen presente."Fui muy claro en decir que solo hablaría de los que están. Es una falta de respeto hablar de gente que no está, sobre todo cuando hay jugadores que se han ganado el derecho. La selección no está cerrada para nada. Caso puntual de Christian (Cueva) y Edison (Flores), los estamos esperando, afirmó en la rueda de prensa. Pero el buen presente de los que puedan estar en la lista, serán bienvenidos. Yo sé que ellos a lo largo de las eliminatorias nos van ayudar, pero creemos convenientes confiar en los chicos del torneo local, más de los que se agreguen el próximo fin de semana", complementó. https://twitter.com/MovistarDeporPe/status/1708895113609416910 Finalmente, es preciso indicar que tanto Christian Cueva como Edison Flores no han tenido una gran temporada y es por ello que son suplentes en Alianza Lima y Universitario, respectivamente.

Imágenes proporcionadas por EL DIEZ