Ojalá que la gente encargada de esto ponga cartas en el asunto porque lo que pasó en Bolivia es una alerta importante y en ligas como la nuestra se puede repetir

Juan Reynoso presentó lista de convocados del medio local

Arqueros : Carlos Cáceda, Renato Solís, Diego Romero.

: Carlos Cáceda, Renato Solís, Diego Romero. Defensas : Carlos Zambrano, Matías Lazo, Nilson Loyola, Jhilmar Lora, Aldo Corzo, Rafael Lutiger.

: Carlos Zambrano, Matías Lazo, Nilson Loyola, Jhilmar Lora, Aldo Corzo, Rafael Lutiger. Mediocampistas : Leonardo Villar, Yoshimar Yotún, Alexis Arias, Jostin Alarcón, Aldair Fuentes, Piero Quispe, Jairo Concha.

: Leonardo Villar, Yoshimar Yotún, Alexis Arias, Jostin Alarcón, Aldair Fuentes, Piero Quispe, Jairo Concha. Delanteros: Joao Grimaldo, Matías Succar, Christopher Olivares, Andy Polo, Franco Zanelatto, Fabrizio Roca, Bryan Reyna, Brandon Palacios, Jhamir D’Arrigo y José Rivera.

"Es de total tristeza y decepción por lo que nos cuesta mucho llegar a ser futbolistas profesionales y no es que acuse, pero a veces las imágenes son contundentes, ¿no? Hay que hacer una gran autocrítica todos los involucrados, técnicos, jugadores, directivos, en que, si realmente estamos colaborando en sumar, restar o pensar individualmente en nuestra economía y no en lo bello que es este deporte", manifestó. En ese sentido, Reynoso consideró insuficientes los esfuerzos de la SAFAP por profesionalizar a los jugadores. Asimismo, advirtió que la suspensión de la liga boliviana es un antecedente de algo que podría replicarse en nuestro país."Yo en algún momento hablaba con la gente de la Agremiación, pero a veces siento que no colabora que los jugadores estén siendo más profesionales. Es un tema que todos sumemos y nos exijamos para que esto no se vuelva a repetir porque uno ve los partidos y dice cómo pueden estar pasando estas situaciones", indicó. "Ojalá que la gente encargada de esto ponga cartas en el asunto porque lo que pasó en Bolivia es una alerta importante y en ligas como la nuestra se puede repetir", añadió.

