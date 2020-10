¡Los Zombies llegan a Verdansk! Comienza el evento de Halloween en Call of Duty: Warzone

Como fue anticipado en la presentación del Modo Zombies para Call of Duty: Black Ops Cold War, y luego en la preview del evento The Haunting of Verdansk, los zombies llegan a Verdansk y Call of Duty: Warzone en el evento que comienza hoy mismo. A continuación te comentamos todo lo que necesitas saber de este nuevo evento.

ZOMBIE ROYALE

Nuevo modo de juego

En Zombie Royale los Operadores que mueren no van al Gulag, sino que se vuelven a levantar como agentes de los no muertos. Busca venganza con habilidades de zombies especiales que te ayudarán mientras intentas acabar con los Operadores que siguen vivos.

No muertos adeptos y muy particulares podrán conseguir transformarse nuevamente en Operadores vivos y regresar para luchar hasta el final otra vez. Esto podrás hacerlo al matar dos Operadores vivos, recolectar sus inyecciones que al aplicártelas te devolverán a la vida.

El Modo Zombie Royale también recompensa con la victoria al último Operador vivo en pie, o en éste caso al último equipo con un Operador vivo, ya que se podrá jugar con hasta 150 jugadores en Trios, y el círculo seguirá cerrándose en Verdansk como en las partidas normales. En Zombie Royale se jugará completamente de noche, así que deberás estar más afilado que nunca para conseguir tus armas, equipamiento y dinero.

Los Zombies serán frágiles ya que no pueden equiparse armadura, y al ser una pelea en tríos donde el último equipo con un jugador vivo en pie gana, habrá que tener una gran coordinación entre zombies y vivos dentro del mismo equipo para poder ganar.

HABILIDADES ZOMBIES

Pasivas

• Velocidad

• Fuerza

• Mortales

Los Operadores zombies no sienten los efectos de la fatiga y cuentan con un incremento de la velocidad de movimiento así como ataques cuerpo a cuerpo más fuertes. En el momento que acortan la distancia contra un Operador vivo, no hay manera de escapar.

• Vision avanzada

Los Operadores vivos son mostrados claramente en el campo de vision de los zombies, y sus huellas se mantienen visibles de manera momentánea para los no muertos, similar al Tracker que pueden tener los Operadores. Esto se debe a la naturaleza nocturna de loz zombies.

• Inmunidad al Gas

Si ya estás muerto, entonces no respiras, y si no respiras, las toxinas del gas no pueden dañarte. La zona será tu aliada cuando seas un zombie.

HABILIDADES ZOMBIES

Activas

Los Zombies tendrán acceso a tres habilidades activas que tendrán un período de enfriamiento hasta que puedas reutilizarlas.

• Salto Cargado

Podrás cubrir grandes distancias con facilidad con un salto que te permitirá acercarte a un enemigo o saltar varios pisos de golpe. Mientras más tiempo mantengas presionado el comando de salto cargado, más lejos y alto saltarás.

• EMP Blast

Destruye electrónicas enemigas, incluyendo equipamiento como minas de proximidad, vehículos y ópticas digitales. Además de desactivar el HUD de cualquier Operador dentro del radio de la explosión.

• Granada de Gas

Daña y desorienta a tus enemigos con granadas de gas que te permitirán acercarte y golpearlos mientras se asfixian en el aire envenenado.

DULCE O TRUCO

En Zombie Royale también te encontrarás con un extraño fenómeno que sucede en las noches de Verdansk, con las nuevas cajas de equipamiento Dulce o Truco. Al abrir estas cajas podrás encontrarte con recompensas increíbles como armas o emblemas... o recibir algo completamente terrorífico que te pueda terminar matando.

El nuevo modo de juego estará disponible hasta el 3 de noviembre.

