Caps reveló el motivo que lo hizo dejar Fnatic y fichar por G2 Esports

Rasmus Borregaard Winther, mejor conocido como Caps, es uno de los mejores, sino el mejor, jugador de League of Legends que se haya visto en occidente. El danés fue clave en el éxito de Fnatic en su momento y pieza clave de la organización europea más exitosa de todos los tiempos en el MOBA de Riot Games, G2 Esports.

Pero hasta ahora Caps no había revelado demasiado sobre su salida de Fnatic y su paso a la organización de Ocelote, que terminó por ser el gran salto de calidad que necesitaba G2 para ser considerado uno de los mejores equipos del mundo, y fiel candidato a ganar el último Campeonato Mundial, donde lamentablemente no pudieron superar a FunPlus Phoenix en la final.

No obstante, regresando al momento clave, en un reciente Q&A con la comunidad de League of Legends, Caps comentó sobre aquel momento: "No fue un mal entendido, teníamos muchos, muchos problemas como equipo y no nos veía capaces de ganar Worlds, y ganar Worlds es mi objetivo, por lo que fui por el equipo que creí que tenía más chances de ganar Worlds. Y ese era G2, por su organización, staff y equipo, era el que más chances tenía de ganar Worlds".

No fue Worlds, pero G2 se consagró en el torneo internacional MSI 2019.

"Al día de hoy sigo contento con esa decisión, vi que Fnatic creció mucho y, al menos desde afuera, se ve como si mucho de esos problemas ya fueron solucionados y me pone muy contento ver eso", reveló Caps. "Aún así, no creo que eso hubiera sido posible si me hubiera quedado, por lo que sigo muy contento de haberme ido a G2", aseguró el midlaner.

Caps agregó que posiblemente la racha de derrotas que sufrió Fnatic cuando dejó la organización posiblemente hayan sido el baño de realidad que necesitaban para darse cuenta de los problemas que tenían y poder trabajar en ellos.

La Copa del Invocador, el gran objetivo de Caps y todo G2.

Por el momento, el foco de Caps está claro, con su vuelta al carril central y Perkz al inferior, G2 buscará aceitar la máquina de cara al gran objetivo de la organización: ganar el Campeonato Mundial 2020.

Lee También