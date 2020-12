"Tactical Gramma" La abuela streamer que es sensación jugando CoD: Warzone

Facebook Gaming es una plataforma donde cualquiera con un ordenador puede realizard directos, pero claro aquellos que se ganan seguidores son personas especiales, con algún talento o algo que les permite capturar la atención de la audiencia. Y si hay alguien que cumple con ello perfectamente es la nueva sensación de la plataforma: Tactical Gramma.

Se trata de una señora que a pesar de no ser tan mayor como uno imagina, es abuela, y es fanática de la franquicia Call of Duty. Pero lo más notable es su gran destreza al jugar estos títulos de disparo, especialmente Call of Duty: Warzone, el battle royale gratuito de la franquicia de Activision. Y es que su presición con el francotirador asombra a todo el mundo, como se puede ver en el siguiente compacto:

Como vemos, Tactical Gramma es extraordinariamente buena en Call of Duty: Warzone, y además es de esos jugadores que da gusto tener en los juegos, ya que se divierte y hace divertir a la comunidad que la sigue, alejando la toxicidad y malas vibras de los juegos.

Pero claro, sus streams también tienen momentos un poco menos frenéticos, con charlas donde habla con sus seguidores, cuenta su historia de vida y les da consejos sobre sus situaciones personales. Por lo que podemos ver, una streamer muy completa, que demuestra una vez más que para disfrutar de los videojuegos no hay edad.

