Cómo ver la final del MSI 2021 de League of Legends entre DWG y RNG

Estamos más que cerca de la final del torneo MSI 2021 de League of Legends. En esta ocasión, se disputarán el torneo el equipo coreano DAMWON Gaming (DWG) contra el equipo chino de Royal Never Give Up (RNG). A continuación te contamos todo lo que debés saber para ver la final.

FECHA Y HORA

La final se dará mañana domingo 23 de mayo, y comenzará a la siguiente hora dependiendo de tu región:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 08:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 09:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10:00hs

• Estados Unidos: 09:00hs (zona ET) / 06:00hs (zona PST)

• España: 15:00hs

Será al mejor de 5, por lo que podemos esperar que dure entre tres y cuatro horas.

PLANTELES

DWG KIA irá con ShowMaker como midlaner, Beryl como soporte, Canyon como junglero, Ghost como ADC, y Khan como toplaner. Todos ellos han tenido una espectacular performance, subrayando a ShowMaker y Ghost; mientras que Beryl estuvo sólido aunque con bastantes errores.

RNG irá con Cryin como midlaner, Ming como soporte, Wei como junglero, GALA como ADC, y Xiaobai como toplaner. GALA, Wei y Cryin son las estrellas del equipo, pero Ming y Xiaobai han tenido partidas increíbles durante todo el torneo.

Ambos equipos llegan con todo: RNG se mantuvo invicto durante sus primeras 12 partidas en el torneo, mientras que DWG busca ganar el MSI justo después de haber salido campeones del mundo en Worlds. Las dos escuadras están equiparadas en nivel, con lo que será una final de lo más emocionante.

DÓNDE VERLO

Los canales oficiales de League of Legends competitivo en Twitch y YouTube transmitirán la partida en inglés, mientras que podrás encontrar casters latinos en los canales de LLA, y españoles en los canales de LVP.

