Completo: todos los juegos presentados en el Xbox Games Showcase de julio

Con éxito se llevó a cabo un nuevo evento de Xbox en el que se anuncieron nuevos títulos en camino para la consola de Microsoft. Sin embargo, las grandes exclusivas que se anunciaron en este espacio tiene que ver con lo títulos que estarán listos para jugarse con la llegada de la Xbox Series X. Otros juegos tardarán un poco más, pero fueron pensados únicamente para explotar la nueva tecnología del nuevo ecosistema que llegará en diciembre de 2020.

Todos los juegos que se vieron en el Xbox Games Showcase llegan a Xbox Game Pass, que abarca títulos de primera y de terceros. Eso incluye juegos de Xbox Game Studios como Halo: Infinite y Fable , así como juegos de terceros como Tetris Effect: Connected y The Gunk .

Halo Infinite

Nuevo Forza Motorsport

Fable

Everwild

AVOWED

STALKER 2

The Medium

Psychonauts 2

The Gunk

Tell Me Why

State of Decay 3

Xbox: Phantasy Star Online 2

Dragon Quest XI S

The Outer Worlds

