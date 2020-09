¡De locos! Todos los juegos que podrás jugar gratis en PS5 con PS Plus Collection

Uno de los anuncios que muchos pasaron por alto pero que fue de lo más destacado del PS5 Showcase es que con el servicio de suscripción PS Plus se podrá disfrutar de los principales juegos de PS4 en la nueva consola de Sony sin costo adicional.

Y es que el anuncio del PS Plus Collection nos reveló que títulos como God of War (juego del año en 2018), Persona 5, Uncharted 4: A Thief's End o Days Gone, entre muchos otrotarán disponibles para descargar y jugar desde la biblioteca con sólo poseer la suscripción al servicio.

La lista está compuesta actualmente por 18 juegos y son los siguientes

• Batman: Arkham Knight

• Battlefield 1

• Bloodborne

• Days Gone

• Detroit: Become Human

• Fallout 4

• Final Fantasy XV

• God of War

• Infamous: Second Son

• Monster Hunter World

• Mortal Kombat X

• Persona 5

• Ratchet & Clank

• Resident Evil 7: Biohazard

• The Last Guardian

• The Last of Us Remastered

• Uncharted 4: A Thief’s End

• Until Dawn

Se espera que Sony aproveche esta nueva característica anunciada y en un futuro sean añadidos aún más juegos para que los usuarios puedan disfrutar.

