La Kings League Infojobs 2023 entró en su etapa de definiciones y la Jornada 9 es una fecha decisiva para las aspiraciones de los equipos de cara a los Playoffs. A partir de esto, hoy no veremos ninguna figura del nivel de Ronaldinho o Kun Agüero en cancha, y los equipos irán con sus jugadores clásicos a competir.

A continuación todo lo que va sucediendo en la Kings League:

Rayo de Barcelona 1-3 Saiyans FC

Los primeros minutos fueron de gran intensidad, y tanto Marc Briones como Joan Canet tuvieron buenas tapadas para mantener el cero en sus porterías. El nuevo Jugador #12 de Saiyans, Fernandao, demostró toda su calidad y con una asistencia de caño fue clave para el primero de partido, sobre los 13 minutos. La carta de la liga marcó un 1v1, donde Saiyans marcó un nuevo gol y se fue al descanso por 2-0.

El descuento del Rayo llegó en el segundo tiempo, con su Arma Secreta, un Penalti Shootout que Biboum cambió por gol. Cerca del final llegó el 3-1 con un golazo de los Saiyans, pared corta entre Feliú y Carbó, las dos figuras del equipo, y un tiro bajo del primero, que Canet no llegó a parar fue el cierre del encuentro. El Rayo tuvo dos claras luego del gol, pero la ansiedad les jugó una mala pasada a la hora de la definición y no pudieron encontrar el descuento que los pusiera nuevamente en partido.

Con esto, Saiyans se convirtió en el primer clasificado de forma oficial a los Playoffs de la Kings League, mientras que Rayo de Barcelona está obligado a ganar todo lo que le queda para conseguirlo, y aún así podría no conseguirlo.

Próximo partido PIO FC vs 1K FC...

Partidos de la Jornada 9 de la Kings League 2023

Los partidos de la jornada 9 se disputarán de corrido en el siguiente orden:

• Rayo de Barcelona 1-3 Saiyans FC

• PIO FC vs 1K FC

• Porcinos FC vs Ultimate Mostoles

• Kunisports vs Troncos FC

• Jijantes FC vs El Barrio

• XBuyer Team vs Aniquiladores FC