Fecha y Hora para el parche 10.3 de League of Legends

Riot Games confirmó el horario para el mantenimiento de los servidores y clientes de League of Legends de cara a la próxima actualización, que se llevará a cabo en la madrugada del miércoles 5 de febrero. Las Colas Clasificatorias serán las primeras en desactivarse, para luego iniciar la baja de los servidores.

FECHA Y HORA

Los servidores de League of Legends estarán de baja este miércoles 5 de febrero durante unas tres horas, aproximadamente, comenzando en el siguiente horario en los respectivos clientes:

Latinoamérica Sur (LAS): El 05/02/20, a partir de las 03:30 de Buenos Aires / 03:30 de Santiago, se desactivarán las colas clasificatorias en preparación para la actualización 10.03. A las 05:00 de Buenos Aires / 05:00 de Santiago, se apagarán los servidores y todas las partidas en curso terminarán en empate y no se guardarán datos de las mismas. Estimamos que los campos de batalla no estarán disponibles por 3 horas.

Latinoamérica Norte (LAN): El 05/02/20, a partir de las 02:30 de Ciudad de México / 03:30 de Bogotá, se desactivarán las colas clasificatorias en preparación para la actualización 10.03. A las 04:00 de Ciudad de México / 05:00 de Bogotá, se apagarán los servidores y todas las partidas en curso terminarán en empate y no se guardarán datos de las mismas. Estimamos que los campos de batalla no estarán disponibles por 3 horas.

Norteamérica (NA): El 05/02/20, a partir de las 01:30 Hora Pacífico,se desactivarán las colas clasificatorias en preparación para la actualización 10.03. A las 03:00 Hora Pacífico, se apagarán los servidores y todas las partidas en curso terminarán en empate y no se guardarán datos de las mismas. Estimamos que los campos de batalla no estarán disponibles por 3 horas.

Europa Oeste (EUW): El 05/02/20, a partir de las 03:30 del Reino Unido, se desactivarán las colas clasificatorias en preparación para la actualización 10.03. A las 05:00 del Reino Unido, se apagarán los servidores y todas las partidas en curso terminarán en empate y no se guardarán datos de las mismas. Estimamos que los campos de batalla no estarán disponibles por 3 horas.

QUE PODEMOS ESPERAR

Como compartimos en notas anteriores, Riot confirmó los seis campeones que recibirán mejoras en el juego, estos son: Azir, Corki Ezreal, Galio, Sejuani y Yuumi, mientras que los campamentos de la jungla recibirán modificaciones en la experiencia que entregan entre el minuto 4 y 18 de la partida.

Por otra parte, Akali, Aphelios, Diana, Ekko, Leona, Lucian, Miss Fortune, Senna, Sett, Sona y Rumble recibirán alguna modificaciones para balancearlos y que no esten tan fuertes en el metajuego actual.

Finalmente, los nuevos aspectos que llegarán estarán liderados por Senna True Damage Edición Prestigiosa, y también contaremos con dos nuevos aspectos para San Valentín: Jinx y Yuumi Buscacorazones.

