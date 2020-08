Filtran video 'gameplay' del nuevo Need For Speed para 2021 en PS5 y Xbox Series X

Uno de los videojuegos más aclamados por la industria de los videojuegos relacionado con los coches de carreras es 'Need For Speed'. Durante años, ha revolucionado el concepto de los autos tuneados que desfían todo tipo de normas con las populares y tradicionales carreras callejeras.

Pues bien, la empresa EA conoce muy bien la fuerza y el éxito que genera cada que sale un nuevo juego. Desde 'Need For Speed: Most Wanted', la comunidad siempre está expectante por las novedades que se generen bajo este título. Ahora, no se quedarían por fuera del furor que hay con la inminente llegada de la nueva generación de consolas y dirán presentes con un nuevo juego en 2021.

Aunque todavía no hay fecha oficial ni mayores detalles, lo cierto es que EA ya trabaja en el juego que marcará la sucesión del 'Need For Speed: Heat'. De hecho, en las redes sociales ya se filtró un 'gameplay' donde se puede apreciar que el trabajo gráfico y de fotografía apenas está en desarrollo. Sin mucha texturas, se puede apreciar un poco de la movilidad que tendrán los coches y la comptencia cuando salgan a las calles.

'Gameplay' filtrado para el Need For Speed que se estrenaría en 2021.

Por supuesto, este juego se está desarrollandoúnica y exclusivamente para que se pueda disfrutar en las nuevas y potentes máquinas de PlayStation 5 y Xbox Series X, las dos nuevas cosolas que marcarán un antes y un después en la industria de los videojuegos.

