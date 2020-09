Football Manager 2020 y Watch Dogs 2 gratis para PC en Epic Games Store

Como cada semana, la Epic Games Store nos trae nuevos juegos gratuitos para que todos los fanáticos de los videojuegos puedan disfrutar y añadir a su biblioteca de manera permanente. Y en esta ocasión nos encontramos con juegos más que interesantes, entre los que se destacan Football Manager 2020 y Watch Dogs 2.

La lista de juegos gratuitos la compelta Stick It To The Man!, y los tres juegos se podrán comprar de la tienda a costo cero hasta el próximo jueves 24 de septiembre. Una vez comprados, se mantendrán en la biblioteca de la cuenta con la que lo hayas comprado para siempre.

FOOTBALL MANAGER 2020

Sports Interactive - 2019

WATCH DOGS 2

Ubisoft - 2016

STICK IT TO THE MAN!

Zoink! Studios - 2013

