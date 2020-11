'Time For Action' es el nuevo tema musical de la Free Fire Continental Series

El campeonato más importante de esta temporada en Free Fire se llevará a cabo a partir de este 21 de noviembre, y es por eso que Garena ha estado anticipando todo lo que sucederá en este evento, y hoy nos llega el anticipo más destacado de todos.

La Free Fire Continental Series cuenta ya con un tema musical, que llega bajo el nombre de 'Time for Action', y es interpretado por 2WEI, LoOf, Erin G. Anderson & Marvin Brooks, y que fue presentado con la siguiente cinemática:

La competencia contará con la presencia de los 20 equipos más importantes de la región. Los ocho mejores (4 de Brasil y 4 del resto de América) clasificarán directo a las finales, mientras que los otros cuatro equipos saldrán del primer enfrentamiento en el Play-In, con los 6 restantes equipos brasileños y 6 latinoamericanos que participarán.

Notablemente, en el torneo no sólo habrán 300 mil dólares en premios, sino que el equipo ganador tendrá su representación dentro de Free Fire, presumiblemente con aspectos dentro del juego destacando los equipos de Esports, como sucede en League of Legends, aunque todavía no fue confirmado por parte de Garena.

