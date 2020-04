Garena elimina una arma del Duelo de Escuadras de Free Fire

Duelo de Escuadras es uno de los modos más populares de Free Fire, y por lejos el que mejor aceptación recibió por parte de la comunidad y los Sobrevivientes. Debido a esto, el modo se convirtió en permanente y en la última actualización recibió el esperado Modo Clasificatoria.

Pero como todo, tiene sus problemas; y es que recientemente los Sobrevivientes descubrieron que el Rifle de Francotirador Kar98k tenía la posibilidad de autoapuntar, lo que hacía que sus disparos vayan directamente a los rivales, los cuales no tenían ninguna chance de evitar el oneshot, ya que como todo Rifle de Francotirador, un buen disparo baja de un golpe a cualquier jugador.

Debido a esto, Garena eligió la solución más simple y el Kar98k fue eliminado de los modos Casual y Competitivo del Duelo de Escuadras, por lo menos por el momento. No añadieron mucho más, por lo que no sabemos si fue removido hasta que encuentren una solución o si no volveremos a verlo en el 4v4.

⚠ Anuncio ⚠



Los escuchamos atentamente y removeremos la Kar98k de la tienda del modo "Duelo de Escuadras" en clásico y clasificatoria. — Garena Free Fire LATAM ���� (@freefirelatino) April 15, 2020

Recuerda que Free Fire estará celebrando el evento Mundo Maravilloso, el cual tendrá su día principal el próximo domingo 19 de abril, cuando podrán reclamar un personaje gratuito y tener la posibilidad de conseguir Fragmentos de Cubo Mágico, además de los eventos de recompensas e intercambio y un nuevo modo de juego.

Lee También