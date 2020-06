Jorge Carrascal, futbolista de River Plate, es nuevo streamer de Free Fire

El mundo de los videojuegos se encontró con una grata sorpresa esta tarde, con el anuncio oficial de Gillette Infinity Esports, en el cual se presentó al futbolista Jorge Carrascal como nuevo creador de contenido de Free Fire.

Carrascal formará parte de los varios creadores de contenido de Infinity en la nueva plataforma de streaming de Garena, BOOYAH!, en la cual se destacan las emisiones del mencionado battle royale, del cual Carrascal reveló ser fanático.

"Soy un fanático de Free Fire, hace tiempo me fui acercando de a poco y me atrapó. El club Infinity Esports, campeón latinoamericano y 5to del mundo, me contactó para jugar con sus players en una plataforma y crear contenido juntos. Así que estaremos todos los días en el canal de Infinity en BOOYAH!, entreteniendo y jugando con los top", comentó el joven de 22 años.

Carrascal se suma como creador de contenido para uno de los juegos más reconocidos en toda Latinoamérica, ya que Free Fire es uno de los títulos que se encuentran en lo más alto de la Play Store desde hace varios años, con más de 500 millones de descargas.

La cuarentena que se declaró para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19 ha provocado que varios futbolistas eligieran los videojuegos y el streaming como una nueva tarea y pasatiempo, tal y como lo han hecho Agüero, Laporte, Courtois entre otros. Podrás seguir los streams de Carrascal en el canal de Infinity Esports en BOOYAH!.

