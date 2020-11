Sony revela los juegos de PS Plus de Diciembre para PS4 y PS5

Desde PlayStation nos entregaron la lista de juegos mensuales que podremos conseguir gratuitamente en nuestras consolas PS4 y PS5 durante el próximo mes, siempre y cuando contemos con una suscripción de PS Plus; estos juegos serán: Worms Rumble, Just Cause 4 y Rocket Arena. Destacando por sobre los demas el primero, que saldrá como estreno en el servicio de suscripción.

A continuación repasamos algunos detalles sobre estos títulos que podrás conseguir en tus consolas de Sony este 1 de diciembre

WORMS RUMBLE

La franquicia Worms lleva las cosas al siguiente nivel, presentando un juego multijugador entreplataformas de tiempo real para 32 jugadores. Podrás personalizar tu propio gusano y participar de batallas frenéticas y con mucho poder de fuego, aprovechando las armas clásicas y favoritas del juego como la Bazuca, u otras de las novedades que trae este nuevo título.

El juego contará con dos modos (Deathmatch, Battle Royale) y podrás participar de eventos de temporada, desafíos diarios y colaboraciones de la comunidad en un juego que se lanzará mundialmente este mismo 1 de diciembre, y también estará disponible para Steam, Switch y las consolas de Xbox.

JUST CAUSE 4

La última entrega de la franquicia Just Cause, que se lanzó en diciembre de 2018 no terminó de recibir la atención que en Square Enix esperaban. Sin embargo, éste lanzamiento en PS Plus puede ser lo que ésta gran entrega necesitaba.

Una interesante historia, desarrollada en un recóndito lugar de Sudamérica y con una enorme cantidad de climas y biomas, hacen de Just Cause 4 un mundo abierto de acción muy atrapante para jugar y mucho por descubrir.

ROCKET ARENA

Otro título de combate entre equipos muy interesante. Serán luchas 3v3 en línea, pero sólo con Lanzacohetes, aunque los habrá de todo tipo. Puedes elegir entre los múltiples personajes y mapas y jugar con tus amigos una entrega más que divertida en Rocket Arena.

Todos los juegos estarán disponibles para los usuarios de PS Plus en PS4 y PS5 hasta el 4 de enero de 2021.

