Just Cause 4 disponible de manera gratuita en PC gracias a Epic Games Store

Las ofertas de la Epic Games Store fueron actualizadas recientemente, dejando atrás a Sherlock Holmes: Crímenes y Castigo y Close to the Sun, que fueron los juegos gratuitos de la semana pasada. En esta ocasión nos encotramos con Just Cause 4, un gran juego de mundo abierto lanzado por Square Enix en diciembre de 2018 y Wheels of Aurelia, otro interesante y bastante particular juego.

JUST CAUSE 4

Just Cause 4 es un juego de acción y aventura lanzado por Square Enix a finales de 2018, el cual no tuvo la repercusión esperada pero que es un gran juego para probar en esta oportunidad, en la que se encuentra gratuito en PC. Eso sí, necesitarás una computadora un tanto potente para poder correrlo. Además, para aquellos que cuenten con una PC Gamer, el juego permite resolución en 4K.

REQUISITOS

WHEELS OF AURELIA



Lanzado por Santa Ragione en 2016, Wheels of Aurelia es un videojuego que narra una historia a modo de novela gráfica que te lleva por diferentes sectores de la costa de Italia en los años 70. Tomarás el lugar de Lella, una mujer audaz y valiente a la vez que descubres los eventos de su pasado. Este juego es bastante más accesible en cuanto a requisitos y correrá prácticamente en cualquier ordenador.

Tanto Just Cause 4 como Wheels of Aurelia estarán disponibles de manera gratuita en la Epic Games Store por los próximos siete días.

