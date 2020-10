Sebas Fernández no se pudo resistir al llamado del Kun: "Krü tiene los valores de un club de barrio"

Esta tarde Krü Esports dio a conocer su tercera gran revelación oficial, con la incorporación del reconocido YouTuber y Streamer Sebas Fernández como Team Manager de FIFA del equipo del Kun Agüero. En Bolavip Gamer tuvimos la oportunidad de hablar con él en exclusiva sobre esta nueva oportunidad y lo que buscarán conseguir con Krü.

- Hola Sebas, ¿cómo estás? ¿cómo te sentís con este nuevo paso?

- Buenos días, la verdad que muy bien, con ganas de salir ya a la cancha.

- Mucho se habla sobre el '¿Y si te llama Román?', pero a vos te llamó el Kun, ¿Cómo fue el llamado?

- No fue un llamado en especial, estuvimos charlando un par de veces sobre lo que él tenía pensado hacer, pero un día me dijo que me tenía que contar algo. Me sorprendí, aunque no me pareció algo descabellado; me contó que quería hacer algo propio a pesar de las ofertas que le habían llegado. Entonces empezamos a hablar un poco más sobre el tema, sobre algunos chicos que le gustaría llevar a Krü, que eran los mismos que yo había visto para Independiente Esports.

En fin, cuando me ofreció la posición, hablé con Independiente sobre mi salida y ya me puse a disposición del Kun para todo lo que necesitase con el equipo y con FIFA en particular.

- Tu puesto es el de Team Manager, contame un poco ¿de qué se encarga un Team Manager de FIFA?

- Básicamente un Team Manager es un nexto entre los jugadores y el propio club. Se encarga de tener un relevamiento y conocimiento de la escena, así como ver otros chicos que se destaquen. Dentro del equipo, tengo que estar alerta sobre la situación de los chicos, los entrenamientos y los reportes que sus coaches nos van dando sobre cada uno de ellos, tanto sobre su comportamiento, como del rendimiento y nivel de juego que van teniendo.

Otros de los temas importantes es armar desafíos para que los chicos puedan tener competencia de alto nivel con continuidad, esto se logra con un contacto directo con otros Team Managers para la construcción de eventos y partidos amistosos, a la vez que estoy día a día viendo qué necesitan, para que su única preocupación sea dedicarse a jugar y seguir construyendo su perfil como jugadores y mejorando su imagen, que fue la que los trajo hasta acá.

- Sé que apenas estamos en la etapa de revelaciones de Krü, primero con Yago (Fawaz) y ahora con vos, pero imagino que ya querés empezar a moverte y armar cosas...

- Sin dudas, tengo ganas de generar eventos con clubes de la región, también de Europa. Es la manera de que los chicos ganen experiencia, se vayan formando y a la vez el club vaya destacando en las redes, con eventos sociales.

Nuestro objetivo es tener un Puente Global entre regiones, lo cual nos permitirá estrechar lazos entre Europa y toda América

- Bueno, ahora contame en lo personal, ¿Te imaginaste al momento de abrir tu canal de YouTube, que podrías terminar en algo tan grande como esto?

- Nunca, nunca imaginé que mi carrera podría llegar a esto. Pero también tengo que decir que el mundo de YouTube me fue sorprendiendo con pequeñas cosas todo el tiempo desde que empecé. Se que con trabajo y con esfuerzo los resultados poco a poco se van dando, y eso se nota en una escena que todavía no es tan grande.

Es importante que uno sepa dónde está, qué es lo que tiene y que siempre se tiene que defender lo que ya se consiguió con más trabajo, eso es algo que me inculcaron mis viejos. Pero claro, nunca me imaginé tener un trato amistoso, casi diario, con el Kun en temas relacionados con FIFA.

- Y, Sebas, estos valores personales de los que hablas, ¿los ves también en Krü?

- Por supuesto, el Kun dijo algo en el video de presentación con Juan Pablo (Varsky), sobre que los valores de Krü van más allá de lo deportivo, más allá de los resultados, que importan y mucho, pero sólo si son acompañados por el buen comportamiento de los chicos con sus propios compañeros y también con los rivales, en cada una de sus actuaciones.

Krü Esports tiene los valores de un club de barrio, busca brindarle a los chicos el mejor ambiente y rodearlos de una forma en la que tan sólo tengan que preocuparse de desarrollar su potencial al máximo, sin problemas externos.

- Es muy valioso lo que decís, y lo que busca hacer Krü... Contame ahora un poco sobre el objetivo planteado, dónde van a estar jugando y qué buscarán representar

- Bueno, estamos enfocados es cubrir todas las regiones, y para eso buscaremos tener representación en Europa (con Yago), y en Norteamérica, Centroamérica y América del Sur. Queremos estar representados en cada región y estamos muy cerca de poder llevarlo a cabo.

Nuestro objetivo es tener un Puente Global entre regiones, lo cual nos permitirá estrechar lazos entre Europa y toda América, para poder hacer cosas en conjunto entre todas las regiones y que las distancias no hagan una diferencia tan notable, en nivel y forma de trabajo.

Nosotros, desde el club, le estamos brinando a los chicos las mejores oportunidades posibles para todo y ellos lo saben, desde la infraestructura en la que estamos trabajando, hasta cosas como entregarles FIFA Points para armar sus Ultimate Team ahora que salió el FIFA 21, y que puedan tener un equipo competitivo desde el primer momento.

- Se ve todo muy armonioso y organizado, Sebas, ¿cuál es el secreto?

- Sí, como decís vos, se ve todo muy lindo y en las redes hubo muchos elogios en la presentación y por la producción. Pero me gustaría decir que todo lo lindo que se ve en pantalla es producto de lo que pasa detrás de ella. Y allí también, en la producción y el trabajo de backstage es todo muy profesional y cuidado, y es por eso que el resultado que ven todos es tan bueno, por que lo que pasa detrás de escena también lo es.

- Bárbaro Sebas, muchas gracias y lo mejor para lo que se viene

- Gracias a ustedes, ¡un abrazo!

��BIENVENIDO! WELCOME!��



Un gran equipo necesita un GRAN Manager!

No hay nadie mejor que @creeloyasisera para liderar a nuestros players en #FIFA21!



⚽️There's no one better to lead our players in FIFA 21!



Adelante, Sebas!��#VamosAJugar�� • https://t.co/KIYJdkZeRR pic.twitter.com/6xa2NCqj5u — KRÜ Esports (@KRUesports) October 23, 2020

Krü Esports se prepara para seguir con sus presentaciones. Como nos anticipó Sebas, pronto serán revelados los jugadores que permitan completar el objetivo de tener un "Puente Global" entre América (Norte, Centro y Sur) y Europa, por lo que Krü Esports seguirá siendo tema de conversación fuerte en las próximas semanas.

