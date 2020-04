La bruja Baba Yaga es el nuevo Dios de SMITE

El popular MOBA que cuenta con personalidades mitológicas de las diferencias culturas y religiones cuenta ahora con un nuevo personaje. Esto es porque Hi-Rez Studios confirmó la llegada de Baba Yaga a SMITE en la nueva actualización del juego.

Baba Yaga es la personificación de una bruja en todo su esplendor y como muchos imaginan en las películas; vieja, huesuda y arrugada, con la nariz azul y los dientes de acero, una pierna normal y una de hueso. Su procedencia llega de la mitología eslava en primer lugar.

La actualización "The Witch of the Woods", o "La Bruja del Bosque", es la que introducirá a Baba Yaga como el Dios número 109 disponible en SMITE y a continuación puedes ver el video de presentación realizado por Hi-Rez para acompañar el anuncio de la bruja.

Dentro de su kit de habilidades en el MOBA se destaca principalmente su definitiva, donde ingresa a la cabaña con patas de gallina que la acompaña y la controla desatando un poder devastador gracias a su control y poderes mágicos.

