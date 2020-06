La razón por la que Rockstar no anunció GTA VI y sí un remastered para GTA V

Darion Lowenstein, antiguo trabajador de Rockstar Games, dijo presente en TikTok y utilizó la red social para responder un montón de preguntas que suelen hacerle sus seguidores respecto a temas de videojuegos. No dejó nintun tema suelto: habló de precios para la nueva generación de consolas, tecnología y, lo más importante, no le hizo el quite a uno de los temas más controversiales: cuándo saldrá el tan ansiado Grand Theft Auto VI.

Muchos jugadores se desilucionaron en el evento de PlayStation 5 en el que se anunciaron un montón de videojuegos nuevos que saldrán cuando la nueva consola llegue al mercado. En esa transmisión de Sony, el primer juego que se anunció fue un remastered del GTA V para que corra con la nueva tecnología de la PS5.

Por supuesto, muchos estaban esperando que el anuncio fuera de un nuevo título para la saga y no otra alternativa del juego que se estrenó en 2013 para la PlayStation 3 y Xbox 360. Pues bien, Lowenstein argumentó que Rockstar Games está tomando un tiempo prudente para familiarizarse con la nueva tecnología que tendrá la PS5 y la Xbox Series X. Una vez adaptados, el desarrollo del GTA VI será inminente para que este desate todo el poder de las consolas que llegarán en diciembre de 2020.

Con esta explicación, se refuerza aún más la teoría de que GTA VI solo vería luz entre 2023 y 2024. Esta explicación se creo luego de que la distribuidora oficial de los videojuegos de Rockstar Games diera a conocer su balance financiero y se pudiera evidenciar un altísimo incremento de inversión en publicidad para esos dos años.

Lee También