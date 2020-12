Se filtra la lista con 15 JUEGAZOS que regalaría Epic Games Store por Navidad

Se acerca la Navidad y, como ya fue anunciado, en la Epic Games Store regalarán un juego por día, comenzando este 17 de diciembre, para celebrar las festividades. Y si alguno pensaba que cuando dejaron gratis juegos como Grand Theft Auto V o Borderlands The Handsome Collection era lo máximo que podrían hacer, pues parece que redoblarán la apuesta.

Una lista no oficial de juegos comenzó a aparecer en las diferentes redes sociales con los títulos que serían puestos como regalos en la Epic Games Store diariamente del 17 al 31 de diciembre, donde resaltan títulos de alto impacto como Resident Evil 7, Assassin's Creed Origins, Far Cry 5, Fallout 4, Borderlands 3, Monster Hunter: World e incluso Horizon Zero Dawn.

LA LISTA

• 17/12 >>> Dying Light

• 18/12 >>> Resident Evil 7

• 19/12 >>> The Witcher 3

• 20/12 >>> Mass Effect Andromeda

• 21/12 >>> Assassin's Creed Origins

• 22/12 >>> Metal Gear Solid V

• 23/12 >>> The Evil Whithin 2

• 24/12 >>> Far Cry 5

• 25/12 >>> Fallout 4

• 26/12 >>> Borderlands 3

• 27/12 >>> Monster Hunter: World

• 28/12 >>> Dragon Age: Inquisition

• 29/12 >>> Horizon Zero Dawn

• 30/12 >>> Ghost Recon Breakpoint

• 31/12 >>> Hitman 2

Me dicen por cucaracha que a partir del jueves #epicgames va a estar regalando un juego POR DÍA y esta sería la lista, TODOS JUEGAZOS, si es verdad, estén preparados porque es un GRAN REGALO pic.twitter.com/ehOytesjz3 — Dany Belvedere �� ���� ⌨️������ (@losalfajores) December 15, 2020

Por lo pronto no es más que un rumor, pero iremos descubriendo cuanto de razón hay en esta lista diariamente a partir del 17 de diciembre. Lo cierto es que, sean cuales sean, tendremos 15 juegos gratuitos por parte de la Epic Games Store, los cuales no podremos desaprovechar.

Lee También