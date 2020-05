Madden 21: primeras muestras del juego para la Xbox Series X

Uno de los simuladores deportivos más populares de la industria de los videojuegos fue presentado y anunciado en el Inside Xbox para revelar los primeros videos de jugabilidad de títulos que estarán disponibles para la nueva generación de consolas, Xbox Series X. El 'quarterback' de los Kansas City Chief, Patrick Lavon Mahomes, fue el encargado de presentar el nuevo Madden en el evento de la división de juegos de Microsoft.

Como anunció el propio Mahomes, esta muestra del Madden 21 tuvo mucho que ver con el recuerdo y volver a los inicios para ver en dónde comenó toda la historia de este simulador. Durante el evento, se mostraron imágenes de antaño de todos los títulos y como fue mejorando a través del tiempo: "Tienes que saber en donde has estado, para saber a dónde quieres ir", fue la frase del actual campeón del Super Bowl con los Jefes de Kansas.

"El juego no se trata de lo que puedes ver, sino de lo que puedes sentir". De esta manera, Mahomes anunció que en los próximos días seguirán llegando más noticias del nuevo Madden 21, no sin antes dar un anuncio bastante importante para todos los jugadores amantes del fútbol americano. Quienes compren el juego para la Xbox One, luego si consiguen la Xbox Series X podrán tener de forma gratuita el título de Madden para la nueva generación de consolas

Teaser del Madden 21 en la Inside Xbox para la jugabilidad de la Xbox Series X:

