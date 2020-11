NBA 2K21 pesará más de 100GB en Xbox Series X y en Xbox Series S

Estamos a apenas un día del lanzamiento de las consolas de nueva generación de Microsoft, con la Xbox Series X como principal, y la Xbox Series S como su complemento de menores requisitos y especificaciones, y comenzamos a tener detalles sobre algunos de los juegos que estarán disponibles. En este caso, el NBA 2K21.

Como sabemos, el título de 2K Sports no se podrá actualizar gratuitamente a la nueva generación, y quienes lo quieran deberán adquirirlo a 70 dólares. Eso sí, vendrá con mejoras gráficas e incluso un nuevo modo de juego llamado "My City", que amplía enormemente lo que conocíamos en "My Neighbourhood" hasta el momento.

Pero claro, todo esto tendrá un importante costo, especialmente en el tamaño del juego, que según unas recientes capturas, estará por sobre los 100 GB en ambas consolas de nueva generación de Xbox, lo cual implicará un importante espacio en el almacenamiento de ambas.

El peso del NBA 2K21 en Xbox Series X será de, aproximadamente 121 GB, lo cua implica un 10% del TB que tendrá de espacio la SSD de la consola más potente de Microsoft. Sin embargo, en Xbox Series S, el peso será de 101 GB, lo cual puede ser un problema, ya que ésta consola sólo cuenta con 364 GB de espacio utilizable, así que el juego ocuparía un tercio de ese espacio.

El peso diferente en ambas consolas se da a causa de las texturas gráficas entre Xbox Series X y Series S, ya que la consola más pequeña requerirá menores texturas para funcionar.

