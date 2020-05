Naughty Dog revela la historia central en la que se basará The Last of Us Part 2

Sony y Naughty Dog continúan promocionando la segunda entrega de la saga The Last of Us, en un juego que esperan que impacte fuertemente en su público y comunidad de jugadores. En esta ocasión, presentaron su nueva serie de cinco episodios, la cual conocemos como “Inside The Last of Us Part II”, y que relatará diferentes aspectos del juego previo a su lanzamiento.

En el primer episodio, los jugadores pudieron descubrir algo más en profundidad parte de la historia y trama central que tendrá el juego. "Teníamos que crear una historia que sea impactante por sí sola, pero al ser la "Parte 2", también se tiene que sentir como una continuación, y generar una narrativa mayor para quienes jugaron a ambos", explicó Neil Druckmann, el director del juego.

Ellie querrá retribución contra la gente que le hizo mal, y los jugadores querrán lo mismo.

"La cosa que más importaba en el estudio era honrar a Ellie y Joel específicamente, y su historia como personajes. Cuáles son los pasos más honestos que realizarán, cuales son los caminos más reales que tomarían", aseguró Halley Gross, la encargada de liderar la narrativa de este nuevo juego.

Pero fue Druckmann quien finalmente reveló el núcleo de la narrativa de The Last of Us Part 2. Con Joel y Ellie viviendo en la comunidad de Jackson, un pequeño pueblo que se ha asentado luego de los eventos ocurridos 25 años atrás, que transforman a las personas en estos seres monstruosos. "El núcleo está puesto en estas relaciones sumamente íntimas", aseguró Druckmann.

"La vida de Ellie y de Jackson se verá conmovida por un evento violento, que cambiará la vida diaria de Ellie y ahora vivir no será suficiente para ella. Ahora quiere retribución contra la gente que le hizo mal, y los jugadores querrán lo mismo", reveló Druckmann.

Aquí es donde comienza la historia que llevará a Ellie a Seattle, donde se verá atrapada en una ciudad que tiene facciones en guerra que luchan por todo Seattle. El jugador se encontrará en el medio de todo esto, buscando al grupo específico del que quiere retribución.

El primer episodio de “Inside The Last of Us Part II” nos permite tener una buena idea de lo que veremos en el juego que será lanzado para PlayStation 4 el próximo 19 de junio y realmente genera mucha expectativa en los fanáticos.

Lee También