¡Qué arte! Dejó su PS5 sola con sus hijos y al volver la encontró así

Como hemos visto desde la primera presentación de la PlayStation 5 por parte de Sony, los paneles laterales que tiene la consola son una oportunidad perfecta para lanzar varias consolas de edición limitada personalizadas, pero parece que ésto no sólo es obra de Sony o diseñadores especializados, como pudo descubrir este gamer.

En su cuenta de Twitter, el usuario Tauriq Moosa compartió el diseño tan particular con el que se encontró en su PS5 al regresar a su hogar. Y no, no es nada hecho por Sony ni por diseñadores, sino por sus propios hijos, que usaron los paneles laterales de la consola como canvas para su imaginación.

Imagenes de algunas personas, e incluso los clásicos botones de la consola aparecen pintados en la PlayStation 5 de este jugador, demostrando que los chicos conocen incluso lo que es PlayStation y defintivamente la convirtieron en una consola irreplicable.

En definitiva, esto nos deja como lección que si ves un atisbo de artistas en tus hijos, debes tratar de dejales tu PS5 fuera de alcance...

