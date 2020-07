¡Papi se queda! Rubius confirmó que seguirá siendo streamer y partner de Twitch

Luego de tomarse una semana sin realizar directos y días después de lanzar un críptico video en sus redes sociales, Rubius finalmente disipó todo el mormullo y los rumores que se habían generado sobre su posible retiro o paso a otras plataformas, confirmando que seguirá en Twitch.

En un directo frente a más de 140 mil espectadores, Rubius presentó el video completo de su presentación y en él confirmó que será partner y streamer de Twitch por un largo rato.

"El lema de mi canal en YouTube desde hace ocho años es 'I'll troll you with flow'", explicó Rubius, quien aprovechó el momento para asegurar su futuro con la plataforma en la cual se siente a gusto. Y el momento no pudo haber sido mejor elegido, luego del regaño por parte de Twitch con el directo que realizó más de una semana atrás.

"Empecé en Twitch hace dos años con 5 mil, 6 mil viewers, y hoy me siento muy contento haciendo lo que hago, lo que me dio esta plataforma no me lo dio nadie", comentó en su directo un sincero Rubius.

El crecimiento de Facebook Gaming y YouTube, quienes han tomado a los principales streamers de Mixer con el cierre de la plataforma de Microsoft abrieron el lugar a las especulaciones, y el propio Rubius confirmó haber sido contactado recientemente. "Recibí ofertas muy jugosas de muchos lados", aseguró, pero su futuro está más que asegurado en Twitch.

