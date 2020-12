Consigue un Pase de Incursión Remota gratis en Pokémon GO

Niantic no es ningún extraño a la hora de entregarle algunas recompensas y también regalos a los jugadores, y decidió hacerlo nuevamente en esta Navidad, no sólo con el evento que introduce a Vanillite a Pokémon GO y que está activo actualmente; sino con un nuevo regalo disponible por tiempo limitado.

Y este regalo no es otra cosa más que un codiciado Pase de Incursión Remota, que fue añadido al juego durante la cuarentena y que los Entrenadores pueden conseguir usualmente en la Tienda de objetos por 100 Pokémonedas.

Su función es darle a los Entrenadores la posibilidad de combatir en una Incursión a distancia, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Por lo pronto, puedes aprovechar y conseguir uno de manera gratuita ingresando a la tienda de Pokémon GO y reclamando el regalo en la pantalla principal.

El regalo te aparecerá como destacado, junto a la Caja Misteriosa Diaria en la que, desde hace un tiempo, los Entrenadores pueden encontrar objetos gratis en Pokémon GO como Pokéballs, Pociones o Bayas.

Recuerda reclamar el Pase de Incursión Remota pronto, ya que sólo estará disponible en el juego por tiempo limitado.

