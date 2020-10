Pokémon GO anuncia evento exclusivo para Latinoamérica ¡Día de los Muertos!

Este año no sólo regresarán los fantasmas para el evento anual de Halloween en Pokémon GO, sino que los espíritus también lo harán, o al menos en Latinoamérica, con el primer evento del Día de los Muertos en Pokémon GO.

La festividad muy celebrada y respetada en México será el puntapié a este nuevo evento exclusivo en Pokémon GO para los países que se encuentren en el mencionado país y al sur de él y que se podrá disfrutar en el juego los días 1 y 2 de noviembre.

¡Entrenadores, este Día de Muertos

la calaca nos trajo un evento!

Y todos los latinoamericanos

podrán disfrutar del momento.



Este 1 y 2 de noviembre

no olvides abrir tu aplicación,

y da clic en este enlace

para ver toda la información.https://t.co/M7nJ3Ubp09 pic.twitter.com/llmM4cOvIE — Pokémon GO Latinoamérica (@PokemonGoAppLA) October 22, 2020

Las características más destacadas del evento serán las siguientes:

• Pokémon representando diferentes elementos del Día de los Muertos aparecerán de manera salvaje. Destacando a: Cacnea, Cubone, Duskull, Litwick y Sunflora.

• Los siguientes Pokémon serán atraídos a los Inciensos con mayor frecuencia: Absol, Drifloon, Duskull, Gastly, Litwick, Misdreavus y Shuppet.

• Tareas de Investigación de Campo con los siguientes encuentros como recompensa: Duskull, Marowak, Marowak de Alola, Murkrow. Podrías llegar a encontrarte un Duskull variocolor.

• Habrá Poffins como recompensas en la Liga de Batallas GO, y una caja especial en la tienda con Inciensos, Poffins, Piezas de Estrella y Pases de Incursión Remotos.

• Sorpresas en Instantáneas.

Recuerda que el evento se podrá disfrutar desde las 10:00hs del 1° de noviembre hasta las 23:59hs del 2° de noviembre hora local.

