Pokémon GO recibirá nuevos Pokémon de Galar según una filtración

Si bien Pokémon GO es un juego relativamente nuevo en la gran franquicia que el próximo febrero cumplirá un cuarto de siglo, en apenas tres años ha logrado no sólo capturar la atención de una enorme cantidad de Entrenadores, sino de incluir cinco de las ocho generaciones en el juego.

Poco a poco la Pokédex de Pokémon GO continúa expandiéndose, y eso quedó más que claro con la reciente revelación del reconocido dataminer Chrales, el cual suele encontrar información relevante en los archivos del juego y compartirla con la comunidad, antes de que fuentes oficiales la presenten.

Y en esta ocasión el descubrimiento de Chrales es sumamente relevante, puesto que encontró en los archivos de Pokémon GO varias de las formas de Galar (Octava Generación) que tienen varios de los Pokémon que ya están en el juego, como Farfetch'd, Ponyta o Slowpoke.

La lista completa es la siguiente:

Darmitan de Galar

Darumaka de Galar

Darumaka de Galar (Forma Zen)

Meowth de Galar

Perrserker

Farfetch'd de Galar

Sirfetch'd

Slowpoke de Galar

Ponyta de Galar

Rapidash de Galar

Obstagoon

new galarian forms and gen8 badges pic.twitter.com/QoECy6h9L3 — Chrales (@Chrales) May 27, 2020

Los Pokémon encontrados por Chrales aún no fueron lanzados en Pokémon GO en su forma de Galar, pero se espera que lo hagan muy pronto. Como se puede apreciar, todos los Pokémon llegarán junto a sus evoluciones, a excepción de Slowpoke, ya que aún no fueron revelados oficialmente ni Slowbro ni Slowking de Galar. Por otra parte, también serán añadidos tres Pokémon nuevos, los cuales son evoluciones exclusivas de Galar: Perrserker (evolución de Meowth de Galar), Sirfetch'd (Evolución de Farfetch'd de Galar) y Obstagoon (evolución de Linoone de Galar). También se encontraron tres medallas de Galar, en sus versiones Bronce, Plateado y Oro.

Se espera que estos Pokémon sean lanzados al juego durante el mes de junio, para celebrar el lanzamiento de la expansión Isla de la Armadura en los juegos de Nintendo Switch, Pokémon Espada y Escudo, en lo que será la primera expansión en la historia de un juego de la saga principal de Pokémon.

