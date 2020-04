Primer vistazo a las nuevas skins para Bardo, Pantheon y Taliyah en League of Legends

La más reciente actualización de Riot Pls, donde Safelocked, productora ejecutiva de League of Legends, reveló los planes para el futuro del juego y el balance de lo que han realizado hasta el momento en la temporada nos dejó un gran anticipo del futuro del juego, con skins para Campeones que no reciben una desde hace mucho, mucho tiempo.

En primer lugar, fue presentado Pantheon Pulso de Fuego, quien será añadido al juego en el evento de mayo que destacará justamente la línea de skins futurista mencionada, y que iba a ser lanzado junto al torneo Mid-Season Invitational, el cual terminó siendo cancelado por la situación mundial, y la pandemia causada por el COVID-19.

Luego, y anticipando skins para esos campeones casi olvidados, Bardo Astronauta hizo su presentación. Se trata de un aspecto que aún no tiene fecha de lanzamiento pero que llamó la atención de todo el mundo, jueguen el campeón o no. Al igual que Pantheon, Bardo no recibe un aspecto desde 2016, cuando fue lanzado Bardo el Bardo.

Finalmente, una skin que llegará a mitad de año con el evento Festival de verano, será la de Taliyah Veraniega. La tejedora de piedra apenas cuenta con dos aspectos, y si bien uno fue lanzado en 2018, formó parte de los campeones elegidos por los entonces campeones del mundo de League of Legends, Samsung Galaxy, y la única skin realmente ideada por Riot para Taliyah fue Fréljord, que acompañó el lanzamiento del personaje.

La lista de campeones que necesitan algo más de amor por Riot con una nueva skin la completan Skarner, Kindred, Vel'Koz, Karthus y Nautilus. Ornn Bosqueviejo será lanzada pronto, y el resto de los campeones ya recibieron sus skins y Riot espera lanzar una para cada uno de los mencionados en el transcurso de 2020.

Lee También