Requisitos para subir de Nivel 41 a Nivel 50 en Pokémon GO

Como fue revelado con el anuncio del evento GO Beyond, a partir de diciembre los Entrenadores podrán subir por primera vez más allá del Nivel 40 en Pokémon GO. Pero claro, no será tan simple como sólo ganar experiencia y subir de nivel.

A partir del Nivel 41, habrá otros requisitos que cumplir para lograr subir de nivel en Pokémon GO y algunos Entrenadores han logrado alcanzar ya nuevos niveles y nos revelaron los detalles sobre lo que hay que hacer para avanzar en el juego.

¡Hora de acumular Poké Balls, Entrenadores! ¡Los Pokémon originalmente descubiertos en la región de Kalos vendrán a Pokémon GO! �� https://t.co/vXJzhZxXtE pic.twitter.com/aoqqzRtKO7 — Pokémon GO Latinoamérica (@PokemonGoAppLA) November 19, 2020

A continuación compartimos estos requisitos, conseguidos por los Entrenadores de Australia, donde se llevaron a cabo las pruebas para subir de nivel en Pokémon GO y que no haya errores cuando la característica sea lanzada a nivel mundial.

NIVEL 41

• 6,000,000 XP

• Mejora a un Pokémon Legendario 20 veces

• Gana 30 Incursiones

• Captura 200 Pokémon en un mismo día

• Obtiene 5 Medallas de Oro

NIVEL 42

• 7,500,000 XP

• Evoluciona a Eevee a cada una de sus evoluciones únicas (Sylveon no incluído aún)

• Utiliza objetos para evolucionar Pokémon 15 veces

• Logra 3 Tiros Excelentes

• Utiliza 200 Bayas para ayudarte a capturar Pokémon

NIVEL 43

• 9,000,000 XP

• Consigue 100,000 Polvos Estelares

• Utiliza 200 Ataques Cargados superefectivos

• Captura 5 Pokémon Legendarios

Nivel 44

• 11,000,000 XP

• Gana 30 Combates de Entrenador en la Great League

• Gana 30 Combates de Entrenador en la Ultra League

• Gana 30 Combates de Entrenador en la Master League

• Gana 30 Combates de Entrenador en la Liga Combates GO

NIVEL 45

• 13,000,000 XP

• Vence a 100 reclutas del Team GO Rocket

• Purifica 100 Pokémon Oscuros

• Vence a 50 lideres del Team GO Rocket

• Consigue 10 Medallas de Platino

NIVEL 46

• 15,500,000 XP

• Completa 100 Tareas de Investigación de Campo

• Saca una instantánea de un Pokémon 7 días seguidos

• Consigue 50 tiros Excelentes

• Eclosiona 30 huevos

Nivel 47

???

Nivel 48

???

Nivel 49

???

Nivel 50

???

A medida que los Entrenadores vayan alcanzando nuevos niveles, iremos completando esta lista con los requisitos para alcanzar cada uno de los nuevos niveles en Pokémon GO.

