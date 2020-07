Riot confirma que Valorant tendrá un modo Todos contra Todos en el futuro

Valorant cumple su primer mes desde el lanzamiento oficial del juego, y la salud del mismo es un tema principal para sus desarrolladores de Riot Games. Los jugadores tienen todavía varias consultas sobre el futuro del juego y en un reciente "Pregúntale a VALORANT", los desarrolladores han respondido varias de ellas.

Entre las principales consultas aparece la respuesta de Jared Berbach, jefe de producción de modos de juego, quien al ser consultado sobre la posibilidad de la llegada del modo Todos contra Todos a Valorant respondió lo siguiente: "Todos contra todos es un modo que sin duda veremos en VALORANT en un futuro. Aún no tenemos una fecha, pero actualmente estamos trabajando activamente en la tecnología necesaria y en los procesos de diseño, iteración, prototipado y prueba de juego."

Otra de las consultas principales fue la posibilidad de añadir una selección y bloqueos de agentes en las partidas, a lo cual Trevor Romleski, diseñador de juegos sénior, respondió que:

"En un momento consideramos incluir una fase de reclutamiento para los agentes, pero actualmente no habilitaremos las suspensiones. Este es nuestro razonamiento: en primer lugar, esperamos que los equipos armen sus jugadas y estrategias según ciertos agentes en particular. Suspender a un agente anularía dichas estrategias por completo y no queremos desalentar su práctica.

En segundo lugar, las suspensiones podrían anular al agente preferido de un jugador y queremos que los jugadores que son excepcionales con ciertos agentes puedan seguir usándolos y demostrar sus habilidades. Por último, como VALORANT no tiene agentes que dominen por completo a otros (no es nuestra filosofía de diseño), creemos que el juego estará más balanceado si podemos garantizar que ninguno de los agentes o de las estrategias basadas en estos sea tan ineludible como para tener que recurrir a las suspensión."

Finalmente, el propio Romleski contestó ante la posibilidad de modificar los valores de desestabilización de armas para que se sientan aún más diferentes:

"De momento no, aunque quizá se pueda reducir el grado de desestabilización en situaciones extremas, por ejemplo, al disparar de larga distancia con una pistola o escopeta, la cual inflige daño mínimo pero tiene mucho empuje."

Valorant sigue adelante y los desarrolladores están enfocados en entregar el mejor juego posible, y para ello escuchar a los jugadores es una de las claves, a la cual Riot está sumamente atento para entregar la mejor experiencia de Valorant.

