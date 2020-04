Riot revela el regreso de URF y Frenesí en el Nexo a League of Legends

La Season 10 de League of Legends lleva ya algunos meses de vigencia y desde Riot aprovecharon para hacer un balance de lo que ha sucedido hasta ahora y de lo que sucederá en los próximos meses en el MOBA más exitoso de todos los tiempos.

Safelocked, productora ejecutiva de League of Legends, se encargó de comentarle a todos los Invocadores que en Riot están contentos con lo que han logrado en la Season 10, pero que irán por más y tocó un tema muy importante: los eventos y nuevos modos de juego.

El próximo evento tendría que haber acompañado el Mid-Season Invitational durante el mes de mayo, pero el campeonato se suspendió debido a la pandemia del COVID-19. Aun así, en mayo nos encontraremos con el evento "Pulso de Fuego", tal y como había sido anticipado. Y, como Riot, mencionó a comienzos de año, cada evento tendrá un modo de juego de tiempo limitado (MTL), lo que marcará el regreso del clásico URF al cliente de League of Legends.

Para algún despistado, en URF todo pasa a ultra rápida velocidad, habilidades y hechizos casi no tienen enfriamiento, no hay gasto de maná y la Grieta del Invocador es un completo caos, con habilidades y muertes por doquier.

Sin embargo, no fue del único modo del que se habló. Frenesí en el Nexo, el intento de Riot de lanzar un Modo de juego permanente en League of Legends y que no funcionó como esperaban en primera instancia, hará su regreso triunfal como modo de tiempo limitado algo más adelante en el año, junto al evento de Festival de Verano, por lo que para mediados de 2020 lo tendremos de regreso en el ciente oficial de League of Legends.

Riot confirmó que seguirán sacando skins tanto como les sea posible a causa de las dificultades que tienen para trabajar a distancia por la cuarentena, pero harán todo lo posible para darle a los campeones que más tiempo llevan sin skins un nuevo aspecto, y revelaron dos nuevos: Bardo Astronauta y Taliyah Veraniega, que serán lanzados más adelante.

