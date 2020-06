Se filtran imágenes y fecha de lanzamiento de Crash Bandicoot 4: It's About Time

Ayer mismo nos encontramos con una filtración que revelaba la existencia de un nuevo juego para la saga Crash Bandicoot, que llegó por parte del registro realizado en el Consejo de Clasificación de Juegos de Taiwan. Sin embargo, las noticias no se quedan ahí, ya que recientemente se descubrieron nuevos detalles del título.

El nuevo juego desarrollado por Toys for Bob llegará bajo el nombre de Crash Bandicoot 4: It's About Time, siendo el primer juego nuevo de la serie principal de Crash Bandicoot en más de dos décadas.

Las novedades ahora llegan con la presentación un nuevo trailer, el cual será presentado oficialmente el próximo lunes en la Summer Game Fest, según los más recientes reportes. Gracias a la filtración también nos encontramos con algunas imágenes de lo que veremos en el juego, que fueron compartidas por el usuario UncleJansom.

Y aquí tenéis un poco más: pic.twitter.com/8OEiYCo7By — Jansom (@UncleJansom) June 20, 2020

La filtración también permitió descubrir la fecha de lanzamiento del juego, tal y como compartió el insider Daniel Ahmad, la cual estaría pactada para el próximo 9 de octubre para PlayStation 4 y Xbox One.

October 9th according to images. pic.twitter.com/hq34ADImlZ — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 20, 2020

Quedará ver si el juego contará con una mejora una vez que sean lanzadas las consolas de nueva generacion (PS5 y Xbox Series X) y una versión para PC, que generalmente suele llegar tiempo después de la versión para consolas.

Lee También