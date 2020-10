Top Esports stompea a Unicorns of Love y asegura su paso a los Playoffs de la Worlds 2020

La definición del Grupo D de la Worlds 2020 no ha tenido sorpresas en sus primeras dos partidas, y los equipos asiáticos han stompeado de una manera que hasta ahora no habíamos presenciado en el mundial. DRX aplastó a FlyQuest, y Top Esports redobló la apuesta ante Unicorns of Love.

La partida entre chinos y rusos fue completamente favorable a TES que no le dio ninguna oportunidad a UoL en ningún sector del mapa, sacaron ventajas en el carril superior, central, inferior y en la jungla, entregándonos el mayor stomp de todo el campeonato mundial.

No hay mucho que analizar en una partida donde cada pelea en equipo y cada jugada fue propuesta y perfectamente ejecutada por el campeón de la LPL que quiere llegar afilado al enfrentamiento directo con DRX al final del día.

Esa será la única partida importante, porque definirá posición entre primero y segundo del grupo, y DRX podría forzar un desempate si vence a Top Esports. Lógicamente previo a ello necesitan vencer a FlyQuest y Unicorns of Love, pero por lo mostrado hasta ahora, eso tiene bastantes probabilidades de suceder.

