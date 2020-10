The Elder Scrolls 6 podría no ser lanzado en PlayStation

La compra de Bethesda por parte de Microsoft fue un importante giro de los acontecimientos, ya que ahora quedará en manos de Xbox la elección de si los clásicos títulos y franquicias desarrolladas por el estudio llega o no a otras plataformas, y una de las principales es The Elder Scrolls.

Esta franquicia es, junto a Fallout, lo más destacado del gran estudio que Microsoft compró y su próxima entrega, The Elder Scrolls 6, podría ser exclusiva de Xbox y PC, tal y como anticipó el propio mandamás de la compañía con base en Redmond, Phil Spencer.

En una entrevista con Kotaku, Spencer fue consultado sobre cómo haría la compañía para recuperar la inversión de 7,5 billones sin vender The Elder Scrolls 6 en PlayStation, y si cree que ésto sería posible, a lo cual Spencer respondió afirmativamente.

"No quiero ser tajante con esto. El trato no fue hecho para quitarle juegos a otra base de jugadores de esta manera, pero también el modelo en el que pienso, donde la gente estará jugando en los dispositivos que tenemos, con xCloud, PC y Game Pass y nuestras consolas, me hace ver que no tenemos que lanzar esos juegos a otras plataformas que no sean las que soportamos para que el trato funcione para nosotros", explicó Phil Spencer.

Así que, la posibilidad está, claramente Xbox analizará cada juego por separado, pero quedarse de manera exclusiva con una franquicia tan fuerte como The Elder Scrolls sería un movimiento bastante osado por parte de Microsoft en su eterna lucha contra Sony.

