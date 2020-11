TLOU2 y Ghost of Tsushima entre los nominados a Juego del Año 2020

Nos acercamos al final de este particular año, y el mundo de los videojuegos no fue la expeción, se vio fuertemente afectado por todo lo sucedido y muchas compañías debieron adaptarse para presentar sus nuevos títulos. Incluso Sony debió posponer los lanzamientos de Ghost of Tsushima y The Last of Us 2 para adaptarse a los cambios.

Aún así, esto no fue problema para entregarnos juegos de excepción y en la gala The Game Awards 2020 será entregado el premio a Juego del Año, y sumando a los dos mencionados juegos, hay otros cuatro títulos nominados para quedarse con el galardón máximo.

NOMINADOS JUEGOS DEL AÑO 2020

• Animal Crossing: New Horizons

• Doom Eternal

• Final Fantasy VII Remake

• Ghost of Tsushima

• Hades

• The Last of Us Part 2

Ok here are all your nominees for #TheGameAwards in one tweetstorm.... Ready? PRESS START pic.twitter.com/oFUoD54mdb — The Game Awards (@thegameawards) November 18, 2020

Cada uno de estos juegos tiene su razón de estar en ésta lista. The Last of Us Part 2 es el gran candidato, por todo el impacto que generó en los jugadores, con la continuación de la historia y la maestría con la que fue diseñado. Ghost of Tsushima tiene los números que lo ponen como el mejor exclusivo de Sony en la historia.

Final Fantasy VII Remake es posiblemente el juego más atractivo gráficamente que hemos visto en consolas en mucho tiempo, mientras que Doom Eternal revivió una de las franquicias más grandiosas de los 90's. Animal Crossing fue lo más destacado durante la primera parte de la pandemia y el mayor éxito en mucho tiempo para Nintendo. Finalmente, Hades es el título más reciente, que se lanzó oficialmente en septiembre de 2020, pero que desde diciembre de 2018 estuvo en acceso anticipado.

