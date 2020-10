Worlds 2020: Horarios partidas Grupo D - TOP Esports, DRX, FlyQuest, Unicorns of Love

El último grupo abierto en esta Worlds 2020 llega a su definición, con lo cual cerrará la Fase de Grupos del Campeonato Mundial de League of Legends. Serán Top Esports, DRX, FlyQuest y Unicorns of Love los encargados de deleitarnos.

Los campeones de la LPL son los claros favoritos ya que han ganado en sus tres presentaciones, por lo que ya han vencido a todos los rivales, y aunque FlyQuest y Unicorns of Love intenten dar batalla, se espera que DRX sea quien acompañe a Top Esports en los Playoffs.

Domingo 10 de octubre:

FlyQuest vs DRX>>> 03:00hs (MEX) / 05:00hs (ARG) / 10:00hs (ESP) - GRUPO D

Unicorns of Love vs Top Esports >>> 04:00hs (MEX) / 06:00hs (ARG) / 11:00hs (ESP) - GRUPO D

DRX vs Unicorns of Love >>> 05:00hs (MEX) / 07:00hs (ARG) / 12:00hs (ESP) - GRUPO D

Top Esports vs FlyQuest >>> 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO D

Unicorns of Love vs FlyQuest >>> 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP) - GRUPO D

DRX vs Top Esports >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO D

POSICIONES

La lógica indica que lo único que se podría disputar sería el primer y segundo lugar, ya que DRX y TES jugaron una partida muy igualada el primer día de competencia y una victoria de los coreanos daría lugar a un desempate siempre y cuando ambos equipos ganan todos sus otros juegos.

