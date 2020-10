Worlds 2020: Horarios de la definición del Grupo B (DWG, JDG, Rogue y PSG)

Luego de una apasionante definición del Grupo A de la Worlds 2020, donde Suning se quedó con el primer lugar al vencer a G2 Esports en el desempate, llega el turno de que el Grupo B haga lo propio. En esta ocasión con dos claros favoritos.

DAMWON Gaming (3-0) y JD Gaming (2-1) se han mostrado bastante superiores a Rogue (1-2), y a PSG Talon (0-3), aunque la escuadra europea dio algunos indicios de que puede dar pelea. Por lo pronto así está el grupo:

HORARIO

Todos los juegos se disputarán el jueves 8 de octubre y el horario de las partidas será el siguiente:

PSG Talon vs DAMWON Gaming >>> 03:00hs (MEX) / 05:00hs (ARG) / 10:00hs (ESP) - GRUPO A

Rogue vs JD Gaming >>> 04:00hs (MEX) / 06:00hs (ARG) / 11:00hs (ESP) - GRUPO A

DAMWON Gaming vs Rogue >>> 05:00hs (MEX) / 07:00hs (ARG) / 12:00hs (ESP) - GRUPO A

JD Gaming vs PSG Talon >>> 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO A

PSG Talon vs Rogue >>> 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP) - GRUPO A

JD Gaming vs DAMWON Gaming >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO A

Lee También