Worlds 2020: Cronograma y horarios de la definición del Grupo A (G2, TL, SN y MCX)

Comienza la etapa de definiciones entre los mejores equipos de League of Legends del mundo. El primero de los grupos de la Worlds 2020 definirá a los primeros dos clasificados a Playoffs, que participarán en los cuartos de final de la competencia.

La acción no dará respiro entre G2 Esports, Team Liquid, Machi E-Sports y Suning, y sólo dos equipos lograrán avanzar, siendo hoy por hoy, G2 y Suning los principales favoritos de acuerdo a sus resultados.

El grupo se encuentra de la siguiente manera con 3 partidos disputados:

HORARIO

Todos los juegos se disputarán el jueves 8 de octubre y el horario de las partidas será el siguiente:

Team Liquid vs G2 Esports >>> 03:00hs (MEX) / 05:00hs (ARG) / 10:00hs (ESP) - GRUPO A

Machi E-Sports vs Suning >>> 04:00hs (MEX) / 06:00hs (ARG) / 11:00hs (ESP) - GRUPO A

G2 Esports vs Machi E-Sports >>> 05:00hs (MEX) / 07:00hs (ARG) / 12:00hs (ESP) - GRUPO A

Suning vs Team Liquid >>> 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO A

Team Liquid vs Machi E-Sports >>> 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP) - GRUPO A

Suning vs G2 Esports >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO A

