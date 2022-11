En las últimas horas, fue presentada para Latinoamérica la nueva canción del Mundial de Qatar 2022, que será parte del tracklist oficial de la competencia. A continuación, entérate todos los detalles del estreno.

+ ¿Cuál es la nueva canción oficial del Mundial de Qatar 2022?

"The World is Yours to Take", producido por el cantante argentino Paulo Londra y el rapero norteamericano Lil Baby, es el nuevo tema oficial de la Copa del Mundo. La canción es un rémix de "Everybody Wants to Rule the World", del grupo musical Tears for Fears.

Esta producción es parte de una campaña de la marca de cervecería Budweiser, de la que también forman parte grandes estrellas como Lionel Messi y Neymar Jr.

"En Budweiser estamos orgullosos de presentar junto a Paulo el tema oficial de este mundial. Con su historia de superación personal, Paulo representa la energía y el mensaje que intentamos transmitir como marca" reconoció Juan Giovaneli, director de Budweiser, en la presentación.

+ ¿Dónde se puede escuchar la nueva canción del Mundial de Qatar 2022?

La nueva producción musical mundialista ya puede escucharse a través de la playlist oficial de Budweiser en Spotify y por el canal de YouTube de Tears For Fears. En los próximos días, será publicado en el resto de las plataformas.

+ ¿Qué otros temas integran la banda sonora del Mundial de Qatar 2022?

"The World is Yours to Take" es el tercer estreno musical que compone la banda sonora de la Copa del Mundo. "Hayya Hayya" (Better Together) y "Arhbo" (Ozuna y Gims), fueron las dos primeras canciones reconocidas por la FIFA.

Además, el artista Lit Killah anunció que en el corto plazo realizará una colaboración con Yandel, con la participación de Ronaldinho, que también integrará el tracklist.