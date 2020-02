Un poco más de 2 años faltan para que el Mundial de Catar 2020 de su pitazo inicial y se comience a disputar la competencia de fútbol más importante en el mundo.

Palpitando lo que se vivirá en esta atípica Copa del Mundo, se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre, el embajador de Catar en México, Mohammed Al-Kuwari, confirmó lo que era un secreto a voces.

Por temas de seguridad no estará permitida la venta de alcohol en los estadios. “Catar es un país como México. No se puede tomar alcohol en la vía pública, pero en todos los hoteles, en todos los bares, hay alcohol, hay tequila, hay mezcal. Sólo no se permitirá tomar alcohol en los asientos del estadio”, explicó el embajador en una entrevista concedida al canal ESPN.

Esta medida se tomó debido a que la organización del Mundial consideró que “es mejor para el evento que cuando hay alcohol adentro. Hay muchos partidos que tienen alcohol adentro y saltan los aficionados a la cancha. Fifa dice que es mejor tomar alcohol afuera, no adentro, en los asientos, pero afuera, en la FAN Zone”, declaró Mohammed Al-Kuwari.

Sobre el tiempo en que se empezará a ver toda la infrestructura de la Copa del Mundo, Al-Kuwari afirmó que “la infraestructura para el Mundial puede estar lista este año, ocho estadios, hoteles, carreteras, el metro más rápido del mundo, estará este año, dos años antes del Mundial. Sería un récord”.

Lee También