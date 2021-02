Al Ahly vs Palmeiras; USA: pronóstico, cómo y a qué hora ver el Mundial de Clubes

¡Tenemos partido! Al Ahly vs Palmeiras en vivo online chocan por el tercer puesto del Mundial de Clubes. Pese a que este no es un encuentro que muchos esperen, sabemos que tú no te lo vas a perder. Para que sigas todos los detalles, aquí te dejamos el el pronóstico, cómo y a qué hora ver el choque desde Estados Unidos.

El reciente campeón de la Copa Libertadores 2020 no pudo con Tigres en la semifinal que se jugó hace unos días y ahora tendrá que contentarse con el tercer lugar del certamen para no volver a Sudamérica con las manos completamente vacías. Un dato: Desde el 2012, fecha en la que Corinthians derrotase al Chelsea inglés en la final, ningún otro club sudamericano ha vuelto a proclamarse oficiosamente como el mejor equipo del mundo.

A qué hora juegan Al Ahly vs Palmeiras en USA

Día: Jueves 11 de febrero

Hora: 10:00 hs (ET) / 07:00 hs (PT) / 09:00 hs (México)

Lugar: Estadio Qatar Foundation

Dónde ver en Estados Unidos el Al Ahly vs Palmeiras

Si te encuentras en Estados Unidos podrás disfrutar del Ahly vs Palmeiras en directo a través de la señal de: FOX Sports 2 y FOX Deportes. Si por el contrario te ubicas en México, puedes seguir la transmisión por la señal en vivo: SKY HD y en Bolavip, donde encontrarás el minuto a minuto y todos los detalles del cotejo.

Dia de continuidade na preparação para o confronto de quinta-feira e você confere como foram as atividades pelas lentes da TV Palmeiras/FAM ����#AvantiPalestra #ClubWC pic.twitter.com/qBji34uDJS — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 9, 2021

Historial de los Al Ahly vs Palmeiras

El partido entre Al Ahly vs Palmeiras marcará historia en el Mundial de Clubes, pues será la primera vez que ambos elencos se vean las caras en un torneo continental de esta magnitud. ¡Atentos a los números que nos va a dejar etse match!

Hora por países del Al Ahly vs Palmeiras

- España: 19:00 horas

- Argentina: 12:00 horas

- Chile: 12:00 horas

- Uruguay: 12:00 horas

- Paraguay: 12:00 horas

- Brasil: 12:00 horas

- Venezuela: 10:00 horas

- Bolivia: 10:00 horas

- Colombia: 10:00 horas

- Ecuador: 10:00 horas

- Perú: 10:00 horas

Pronóstico y predicciones para el choque entre Al Ahly vs Palmeiras

Para esta oportunidad, la lucha por el tercer puesto del Mundial de Clubes tiene las siguientes cuotas, según FanDuel. Al Ahly tiene +410 de probabilidades de ganar, el empate +280 y un triunfo de Palmeiras -170.

FANDUEL Al Ahly +410 Empate +280 Palmeiras -170

* Cuotas cortesía de FanDuel .

