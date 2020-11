Juan Reynoso se acerca a Alianza Lima: Puebla ya tiene DT para el 2021

Según información del periodista Peter Arévalo, Juan Reynoso es la opción de 3 de los 6 integrantes del Fondo Blanquiazul para ser el nuevo técnico de Alianza Lima en la temporada 2021 en reemplazo de Daniel Ahmed, que por el momento se hace cargo de los blanquiazules.

La posibilidad de que Juan Reynoso vuelva al equipo donde se formó y debutó como futbolista profesional crece, debido a que la web mexicana 'AM' cita a Super Deportivo e informa que Puebla ya tiene todo arreglado con el técnico argentino Nicolás Larcamón, que hace poco dejó Curicó Unido de Chile.

"Actualmente, el peruano Juan Reynoso dirige los destinos deportivos de La Franja y prepara el duelo de repechaje ante Monterrey, duelo a celebrarse la noche del domingo en el Estadio BBVA de la Sultana. Las fuentes consultadas señalan que el acuerdo es total y sólo esperarían el final de la campaña actual para anunciar el relevo en el banquillo poblano", indica el portal mexicano.

En el Perú, Juan Reynoso dirigió a Bolognesi, Universitario, Juan Aurich, Sporting Cristal, Melgar y Real Garcilaso. Consiguió dos títulos nacionales, con los cremas y con el elenco rojinegro de Arequipa.

En mayo, Juan ya había mencionado que le gustaría dirigir a Alianza Lima: "Si me necesitaran para plasmar muchas cosas que me han tocado vivir dentro y fuera de la cancha. Si, me gustaría, pero obviamente, no depende solo de mí".

Lee También