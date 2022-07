Cuándo juegan América vs. Real Madrid por un amistoso: fecha, hora y dónde ver por TV y online

El Club América afrontará un nuevo desafío internacional cuando se mida con Real Madrid este martes 26 de julio, en el Oracle Park de San Francisco, en el marco de un amistoso. A continuación, conoce cómo, cuándo y dónde ver el juego en México y otros países.

Las Águilas arriban después de haber caído 2-0 ante Xolos de Tijuana por el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Sin embargo, antes disputaron dos encuentros de exhibición y sufrieron dos derrotas por 2-1 ante Chelsea y Manchester City. El Merengue, por su parte, llega luego de haber perdido 1-0 en el clásico ante Barcelona en su primer duelo de la pretemporada.

¿Cuándo juegan América vs. Real Madrid por un amistoso?

El amistoso América vs. Real Madrid se llevará a cabo este martes 26 de julio, en el Oracle Park de San Francisco, California, Estados Unidos.

Horario por país

Estados Unidos: 19:30 horas PT y 22:30 horas ET

México: 21:30 horas

Colombia: 21:30 horas

Ecuador: 21:30 horas

Panamá: 21:30 horas

Perú: 21:30 horas

Bolivia: 22:30 horas

Chile: 22:30 horas

Paraguay: 22:30 horas

Venezuela: 22:30 horas

Argentina: 23:30 horas

Brasil: 23:30 horas

Uruguay: 23:30 horas

España: 04:30 horas (miércoles 27 de julio)

¿Dónde ver América vs. Real Madrid por un amistoso?

Descubre qué canales de TV o plataformas de streaming transmitirán EN VIVO y ONLINE el juego en diferentes países o regiones.

Canal de TV por país o región

ViX: México

TUDN: México, Centroamérica y Estados Unidos

Blue To Go: México y Centroamérica

Fox Sports 2, Fox Deportes y Univisión: Estados Unidos

DirecTV Sports y DirecTV Go: Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay)

ESPN 4 y Star+: Brasil

La 1 TVE, RTVE Play y Esport3: España