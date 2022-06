FC Juárez vs. América EN VIVO por un Amistoso de pretemporada: Día y hora del partido

Nos aproximamos lentamente al mes de julio, el cual contará con el inicio del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, por lo que los equipos realizan cruces no oficiales. América chocará frente a FC Juárez al cabo de un Amistoso de pretemporada en el día domingo 12 de junio desde el Mayakoba Golf Club de la Riviera Maya. Te contamos todos los detalles del encuentro.

Iniciamos con los "Bravos", que de cara a lo que es el armado del equipo para el Apertura 2022 todavía no tienen novedades en cuanto a incorporaciones y bajas. Lo que sí es cierto es que los comandados por el argentino Hernán Cristante vienen de disputar el primer amistoso contra Venados, el cual culminó 1-1.

Pasamos a las "Águilas", quienes también están a la expectativa de mover el mercado de fichajes ya que, de momento, no hay novedades al respecto que se hayan confirmado. Quienes son liderados por el argentino Fernando Ortiz chocarán contra Cancún, Pumas UNAM y León en los próximos duelos pensando en el campeonato.

Midiendo los duelos oficiales entre sí, América conquistó el más cercano disputado el 9 de abril del presente año por 3-0 con goles de Alejandro Zendejas, Federico Viñas y Diego Valdés. FC Juárez solamente triunfó el 1° de febrero del 2020, en el 3-1 gestado por anotaciones de Diego Rolán, Dario Lezcano, Bruno Romo y el descuento de Luis Fuentes.

+El último duelo oficial entre América y Juárez

FC Juárez vs. América: Día y horario del partido amistoso

El partido de FC Juárez vs. América será este domingo 12 de junio, desde el Mayakoba Golf Club de la Riviera Maya, pero con el siguiente detalle. No hay confirmado un horario de inicio de juego, pero se sabe que no habrá transmisión de TV o streaming al tratarse de un encuentro a puertas cerradas.