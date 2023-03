Cancún vs. Mineros de Zacatecas EN VIVO por la Liga de Expansión MX 2023: minuto a minuto y cómo ver EN VIVO en Azteca Deportes

En el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo, Cancún FC y Mineros de Zacatecas se verán las caras este jueves 16 de marzo, a partir de las 19.05 hora CDMX, en el marco de la 11° jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga de Expansión MX. El partido se podrá seguir en México por Azteca Deportes. A continuación, sigue las acciones más destacadas.

+ Sigue la transmisión EN DIRECTO de Cancún vs. Mineros por Azteca Deportes:

+ Sigue el minuto a minuto EN VIVO entre Cancún y Mineros por la Liga de Expansión MX:

+ ¿Dónde VER en VIVO la transmisión de Cancún vs. Mineros por la Liga de Expansión MX?

El partido Cancún FC vs. Mineros de Zacatecas se podrá observar EN VIVO y EN DIRECTO en México por la pantalla de Azteca Deportes, y también por Hi! Sports TV y TVC Deportes. En territorio estadounidense, en cambio, no será televisado.

+ ¿A qué hora juegan Cancún vs. Mineros por la Liga de Expansión MX?

El partido Cancún FC vs. Mineros de Zacatecas se disputará HOY jueves 16 de marzo, en el Estadio Olímpico, desde las 19.05 horas CDMX, por la jornada 11 del Clausura de la Liga de Expansión.

Horarios según país:

México: 19.05 horas.

19.05 horas. Estados Unidos: 18.05 horas PT / 21.05 horas ET

18.05 horas PT / 21.05 horas ET Canadá: 20.05 horas

+ Así está la tabla de posiciones de la Liga de Expansión MX, previo al partido de Cancún vs. Mineros: